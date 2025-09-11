Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın özellikle Surlariçi bölgesinde bulunan Kios(Şehir bilgilendirme noktası ve şarj istasyonu)ların çalışmadığını ifade ederek bu nedenle de bazı esnaflar tarafından dinlenme noktasına çevrildiğini söyleyerek sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen Kumarcılar Hanı yakınında bulunan bu Kios’un bir süreden beridir çalışmaması nedeniyle bölgedeki esnaf tarafından dinlenme noktası olarak kullanılmaya başlandığını belirten vatandaşlarımız “Bu Kioslar aslında hem bölgeye gelen yabancıların bölgeyi tanımaları için bilgilendirme ofisi hem de tekerlekli sandalye şarj istasyonları olarak kullanılmak amacıyla Türkiye Büyükelçiliği tarafından hibe edilmişti. Fakat ülkemizde her şeyde olduğu gibi bu cihazda da bozulan bozulduğu yerde kalır mantığıyla hareket edildiği için aylardır tamir edilmeden orayı bekliyor” dediler.

Bu cihazı tamir etmenin veya çalıştırmanın çok zor olmayacağını düşünen vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ederek gerekenin yapılmasını talep ettiler.