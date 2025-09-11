Gazimağusa’da Narlık Sokak üzerinde yapımı süren bir inşaatta dün saat 14.00 sıralarında beton dökümü sırasında kalıp iskelesi çöktü.

İnşaatın üst kısmında mahsur kalan üç çalışan kurtarılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay sonrası Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri enkaz üzerinde “Sesimi duyan var mı” çağrıları yaptı.

Polis, İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı, Gazimağusa Belediyesi ve Çalışma Dairesi ekipleri de bölgede inceleme başlattı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmaması büyük şans olarak nitelendirildi.