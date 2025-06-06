Kimya Mühendisleri Odası, gelecekte plastik kirliliğinin en önemli sorunlardan biri olacağını belirtti.

Odadan yayımlanan Dünya Çevre Günü mesajında, "ciddi şekilde artan plastik kirliliğinin insanlığı tehdit eden bir boyuta" ulaştığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) verilerine göre dünyada her dakikada bir milyon plastik şişe satın alındığı belirtilen mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Yılda kullanılan plastik poşet sayısı ise 5 trilyon. Akdeniz'den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92.8'inde plastik bulunuyor ve Akdeniz Havzası'nda her 4 metrekareye 1 plastik atık düşüyor. Kirliliğin ayno hızla ilerlemesi durumunda 2050 yılında okyanus içerisinde balıklardan daha fazla mikroplastik bulunacaktır. Bu bilgiler ışığında, plastik kirliliğinin geleceğin en önemli sorunlarından biri olacağı aşikardır”

Mesajda, KKTC’de yanlış çevre, üretim ve gelişim politikaları nedeniyle toprak, hava ve su kaynaklarının kirletildiği de belirtildi.

-Ambalajlar

Mesajda, KKTC’de atık yönetimi ve geri dönüşüm altyapılarının güçlendirilmesinin "kaçınılmaz olduğu", ambalajların ithalattan itibaren kimyasal içeriğiyle birlikte kayıt altına alınması, kullanıldığı sektör ve son kullanıcılarına kadar izlenmesi gerektiği kaydedildi.

-Kimyasallar

Sanayi tesislerinde kullanılan kimyasalların, yangın ve çapraz reaksiyon riski taşıdığı belirtilen mesajda, kimyasalların yönetimi yalnızca çevre bakımından değil, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği açısından da büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Kimyasallar Yasası'nın çıkmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yasayla ilgili tüzüklerin çıkarılmadığı belirtilen mesajda, “Kimyasallar Yasası 12(1) uyarınca, yasa ve kimyasalların yönetimine dair Kimyasallar Teknik Komitesi’nin yılda en ez bir kere toplanması yasa gereğidir. Yasa yayımlandıktan sonra 11 ay, yürürlüğe girdikten sonra da beş ay geçmiştir. Sağlık Bakanlığı'nı bu konuda Kimyasallar Teknik Komitesi'ni toplamaya davet ediyoruz” denildi