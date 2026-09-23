Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme yaptığı yazılı açıklamada, satışların nakit veya kredi kartı ile gerçekleştirileceğini; satılan malların iade ve değişiminin yapılmayacağını belirtti.

Satış için cumartesi günü saat 07.30’dan itibaren sıra numarası verileceğini ve 08.30 itibarı ile satışa başlanacağını kaydeden Yeşilleme, satışın, cumartesi günü 08.30-13.00 ile 14.00-17.30 saatleri arasında Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Lefkoşa Kağıt ve Buluntu Ambarında yapılacağını bildirdi.

Yeşilleme, malzemeler bitene kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde satışa devam edileceğini belirtti.