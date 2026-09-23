Kaşifoğlu’nun kitabında, korkular, dostluk ve cesaret temalarını işleyerek, Lila isimli yarasanın sıra dışı macerasını konu alıyor. Korkular ve mizahın da yer aldığı kitap, çocuklara korkularla yüzleşmenin onları anlamaktan geçtiği mesajını veriyor.

Hikayenin sonunda yer alan sorularla okurları kendi duygu ve düşünceleri üzerine düşünmeye de davet eden kitaptaki sorular, çocukların sorgulama, düşüncelerini ifade etme ve farklı bakış açıları geliştirme becerilerini destekleyen P4C (Çocuklar İçin Felsefe) etkinliklerinde de kullanılabilecek şekilde hazırlandı.