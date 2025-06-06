Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazife Hürer Bulunç, obezite, yetersiz sebze-meyve tüketimi, kalsiyum eksikliğinin arttığını, kahvaltı alışkanlığının azaldığını belirtti.

Bulunç, 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, etiket okuma alışkanlığı, düzenli ara öğünlerle kan şekeri dengesinin sağlanması, beslenme günlüğü tutma ve profesyonel destek almanın önemli olduğunu söyledi.

Halk arasında yanlış uygulamaların görülebildiğini, öğün atlamanın zayıflamak için doğru bir yöntem olmadığını, karbonhidrat ve yağların tümünün zararlı olmadığını belirten Bulunç, bitkisel gıdaların da her zaman sağlıklı olmayabileceğini ve sağlıklı beslenmenin sanıldığı gibi pahalı olmadığını ifade etti.

Kıbrıslıların beslenme kültürünün Akdeniz diyetiyle örtüştüğünü söyleyen Bulunç, modern beslenme anlayışıyla uyumlu bir denge kurulması, geleneksel tariflerin güncellenerek daha sağlıklı hale getirilebileceğini, yerel ürünlerin desteklenmesinin bu süreçte önemli olduğunu aktardı.

Geçlerde fast food alışkanlığı, öğün düzensizliği ve fiziksel hareketsizlik sıkça görülebildiğini kaydeden Bulunç, Kıbrıs'ta obezite, yetersiz sebze-meyve tüketimi, kalsiyum eksikliğinin artmakta, kahvaltı alışkanlığının azalmakta olduğunu kaydetti.

Bulunç, okullarda beslenme eğitimi verilmesi, sağlıklı gıdalar verilmesi, danışmanlık merkezleri açılması ve fiziksel aktivite alanlarının artırılması gerektiğini ifade etti.

Diyetisyenlik mesleğinin geleceğinde kişiselleştirilmiş beslenme, yapay zeka destekli çözümler, giyilebilir teknolojiler ve sürdürülebilirlik gibi alanların öne çıkacağını belirten Bulunç, “(diyetisyenlikte) Bilgiye değil, öğrenmeye yatırım yapın” dedi.