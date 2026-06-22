Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Fransa ile yapılan SOFA anlaşmasına tepki gösteren Türkiye’ye yönelik, ‘’anlaşmalar için kimsenin iznini istemeyeceğiz’’ açıklaması yaptı.

Tanınmış bir devlete sahip olduklarını söyleyen Palmas, “Yaptığımız anlaşmalar için, ister ülkenin siyasi faaliyetleri, ister savunma veya güvenlik ile ilgili olsun, kimsenin iznini istemeyeceğiz. Vatandaşlarımızın güvenliği pazarlık konusu değildir’’ dedi.

Palmas, hükümetin stratejik amacının siyasi koşullar izin verdiği sürece NATO’ya nihai üyelik olduğunu yineledi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti, siyasi koşullar izin verirse NATO üyesi devlet olmaya hazırdır” dedi.