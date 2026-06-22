Türk müziğinin en değerli sanatçılarından Leman Sam, 48. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında geçtiğimiz Cuma akşamı hayranlarıyla buluştu. Amfi Tiyatro’da gerçekleşen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Mütevazılığı ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, Güzelyurtlu hayranlarına unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Konser boyunca "İlla", "Gül Güzeli" ve "Daha Gidecek Yolumuz Var" gibi sevilen eserlerini seslendiren Leman Sam’a, dinleyiciler de gece boyunca eşlik etti. Muhteşem bir performansa imza atan sanatçı, konser sırasında sevenleriyle sohbet ederek sıcak ve samimi anlar yaşadı. Konser boyunca büyük alkış alan Leman Sam, güçlü yorumu ve sahne performansıyla festivalin en özel gecelerinden birine imza attı.

Öte yandan 2025 O Ses Türkiye finalisti Eren Can ile Azerbaycanlı sanatçı Eli Türkoğlu, önceki akşam 48. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında Amfi Tiyatro’da sahne aldı.

Festival programında yer alan iki ayrı performans, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Geniş repertuarlarıyla sahneye çıkan sanatçılar, kendi eserlerinin yanı sıra sevilen şarkılara da yer verdi. Gece boyunca müziğe doyuran performanslar sergileyen sanatçılar, dinleyicilere keyifli ve eğlenceli bir gece yaşattı.

48. Güzelyurt Portakal Festivali, dün akşam 21.30’da Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen Mustafa Ceceli konseriyle son buldu.