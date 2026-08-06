Fransız yatırım grubu “Meridiam”ın, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in deniz altından elektrik kablolarıyla bağlanmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin hissedarlık yapısına yüzde 50’nin üzerinde bir oranla katılmasına dair haberler Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi, “GSI’ye Fransız Mührü- Meridiam Yüzde 66’lık Bir Oran Elde Ediyor- Atina’da İmzalar Atıldı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Fransız Meridiam’ın GSI projesinin hissedarlık yapısına katılımına ilişkin anlaşmanın GSI projesi açısından "yeni bir döneme damgasını vurduğunu" ve Meridiam şirketinin projenin hissedarlık yapısında yüzde 66’lık bir oran elde ettiğini yazdı.

İmzaların dün Atina’daki başbakanlık konutunda, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in huzurunda atıldığını kaydeden gazete, bunun Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısı projesinin sermaye temelini ve finansal güvenirliğini güçlendiren bir gelişmede olduğunu belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısı projesinin, Rum Yönetimi’nin enerji konusundaki izolasyonunun sona ermesi ve bunun Avrupa elektrik sistemiyle bağlanması konusunda "hayati önem taşıdığı" belirtildi.

Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü ADMİE’nin projede stratejik hissedar olarak kaldığını, buna paralel teknik liderliği tamamlanmasının ardından bağlantının faaliyetinden de sorumlu olduğunu kaydeden gazete, Meridiam’ın projeye katılımının uluslararası bilgi birimi, finansmana daha güçlü erişim aynı zamanda yatırım riskinin dağılımının sağlanması açılarından önemine vurgu yaptı.

Anlaşmaya ADMİE, GSI ve Nexans arasındaki stratejik iş birliğinin eşlik ettiğini ve Nexans’ın deniz altı kablosunun döşenmesini üstlendiğini anımsatan gazete, güzergahın kesinleştirilmesi ve kablonun yerleştirilmesi için deniz tabanındaki araştırmaların tamamlanmasının ilk öncelik olarak ortaya konduğunu kaydetti.

Gazete, projeyle ilgili finansal ve diğer belirsizliklere rağmen yeni anlaşmanın banka kredisi, Avrupa finansmanı ve projenin daha hızlı hayata geçirilmesi açısından daha güçlü koşullar yarattığını da ifade etti.

Haberde, planlamanın Güney Kıbrıs-İsrail bağlantısıyla ilgili ikinci aşamasının ise ön planda bulunduğu, maliyet-fayda çalışmasının tamamlandığı ve bunun iki ülkenin düzenleyici kurullarına sunulmasının beklendiği de kaydedildi.

Alithia gazetesi ise “GSI: Meridiam Var, Kıbrıs Yok” başlıklı haberinde bunun ADMİE ve genel olarak Yunan halkı açısından "çok önemli bir anlaşma" olduğuna işaret etti.

Bu önemli gelişmenin Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis huzurunda gerçekleştiğini fakat Rum kesiminin yer almadığını belirten gazete, devamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in açıklamasına yer verdi.

Meridiam’ın GSI projesine katılımının Yunanistan’ın enerji sektörü açısından güçlü bir güven oyu teşkil ettiğini ifade eden Miçotakis, Avrupa’yla ortak bir ilgi projesinde güçlerini birleştirdiklerini vurguladı.

Miçotakis, GSI projesinin Güney Kıbrıs’ı enerji izolasyonundan çıkardığını aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki enerji güvenliğini ve Avrupa’nın enerji sektöründeki dayanıklılığını güçlendirdiğini ekledi.

Konuyla ilgili haberlerde ADMİE, GSI ve Nexans arasında deniz araştırmalarının hızlandırılması konusunda üçlü bir anlaşma imzalandığı da belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ta söz konusu gelişmeye şaşırmayan birkaç kişiden biri olduğunu ve Hristodulidis’in geçen pazartesi günü ANT1’e verdiği demeçte hafta içinde GSI projesi konusunda çok önemli bir gelişme olacağını söylediğini yazdı.

Haber, Haravgi’de “Kablo: Yeni Bir Dinamik, Fakat Maliyet Belirsiz”, Fileleftheros’ta ise “Makron Hemen Kablo İstiyor- Elektrik Bağlantısı Konusunda Atina ile Paris’ten Sürpriz… Kıbrıs-Yunanistan Kablosu Fransız Ellerinde” başlıklarıyla yer aldı.