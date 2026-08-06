Güney Kıbrıs’ta faaliyette olan 728 otelden 141’inin işletme izni olduğu ifade edildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Baf Otelciler Birliği Başkanı Evripidis Loizidis yaptığı açıklamada, otellerin denetlenmesindeki sorunları dile getirdi.

Loizidis, Güney Kıbrıs genelinde faaliyet gösteren 728 otelden 141 tanesinin işletme izni olduğunu belirtirken, çok sayıda otelin izinsiz olmasının tek sorumlusunun otelciler olmadığını, izin verme prosedürlerinin durumu zorlaştırdığını vurguladı.

Loizidis, yetkili makamların bir an önce harekete geçerek, geçici izinli işletmelerin kalıcın izinlerini alabilmelerinin önündeki engelleri kaldırılması çağrısında bulundu.

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Öte yandan, gazete bir diğer haberinde ise, otellerin doluluk oranlarında bir önceki yıla kıyasla düşüşün devam ettiğini yazdı.

Haberde, Ağustos ayı rezervasyonlarının bir önceki yıla göre yüzde 10 daha düşük kaldığı, Eylül ayı için ise bu oranın yüzde 15’lerde görüldüğü belirtilirken, umutların son dakika rezervasyonlarına kaldığı aktarıldı.