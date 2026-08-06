Fileleftheros, bu yılın temmuz ayının, meteorolojik verilerin kayıt altına alınmaya başlandığı 1968’den beri yaşanan 8’inci en sıcak temmuz olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Meteoroloji Dairesi’nin istatistiki verilerine dayandırdığı haberinde, temmuz ayında her üç günden birinde agresif hava şartları nedeniyle sarı veya turuncu alarm verildiği ve hava sıcaklığının bazı bölgelerde 44,7 santigrat derece olarak ölçülmesine karşın, diğer temmuz aylarına kıyasla “daha ılıman" geçtiğinin söylenebileceğini aktardı.

Aynı gazete “Kıbrıs Enstitüsü” tarafından yapılan ve sonuçları dün açıklanan araştırmaya dayanarak artan yeni hava sıcaklıklarına karşı çalışma alanlarında uyum önlemleri alınmaması halinde bugünden 2050’ye kadar kümülatif ekonomik kaybın 2,3 ile 3,8 milyar euro arasında olacağı aktardı.

Habere göre, agresif sıcakların görülme sıklığının gittikçe arttığına işaret edilen araştırmada inşaat, tarım ve turizm alanlarındaki çalışanların, güvenli olmayan iklim şartları nedeniyle çalışmalarına ara vermesi gerekecek sürenin 2030’a kadar önceki yıllardan 9 gün daha fazla güne ve 2050’ye kadar da 27 güne çıkacağı öngörüldü.

Hava koşulları nedeniyle zorunlu iş bırakmanın getireceği mali külfetin ise 2030’da 101 milyon euroya (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın /GSYİH) yüzde 0,4’ü) 2050’da 303 milyon euroya (GSYİH’in yüzde 0,7’si) ulaşabileceği saptandı.

2026-2050 döneminde yaşanması öngörülen kümülatif ekonomik kaybın ise 2,3 ile 3,8 milyar euroya (GSYİH’nin yüzde 0,5’i) ulaşacağı tahmin ediliyor.