Eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununu ele alış biçimini eleştirerek, asıl sorunun; "Hristodulidis’in tatil planları değil, çözüm süreci" olduğunu ifade etti.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Hristodulidis’in “Kıbrıs konusuna odaklanmak için Ağustos ayında tatile çıkacağı” açıklamalarına yanıt olarak sosyal medyadan açıklama yapan Neofitu, Kıbrıslı Rum Lider’in “İma edilenleri anlamamış gibi yaptığını” söyledi.

Yeniden birleşmeye yönelik yapılacak müzakereler için samimi her çabaya tam destek vereceğini ifade eden Neofitu, yeni sınır kapıları açılması sürecinde herhangi bir gelişme yaşanmamasını da eleştirdi.

Neofitu, “Hristodulidis, Kıbrıslı Türklerle anlaşıp daha tek bir kapı bile açamamışken, mülkiyet ve Kıbrıs sorununu çözmesi ne kadar zaman alacak?” dedi.