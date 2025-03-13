KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu 16 Mart 2025 tarihinde Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda, 2025 1. Ayak ve 3. Dr Fazıl Küçük Liderlik Kickboks Şampiyonası gerçekleştirecek. Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonunda organizasyonu yapılan 2025 yılı ilk lig maçı halka açık olup tüm spor severler davet edildi.

Şampiyona saat 9.00 da başlayacak ve katılım sayısı ve maçların uzamasına göre 19:00 da biteceği açıklandı.

Öte yandan KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta sonu 6. Muaythaı Khan (Terfi) Sınavları gerçekleştirildi.

6. MUAYTHAI KHAN (TERFİ) SINAV SONUÇLARI ÖYLE:

1.KHAN OLAN SPORCULAR

1- Alperen M. Coşar

2- Erbay O. Hordan

3- Yhtyyar Ovlıyakulyyev

4- Madina Aymuradova

3.KHAN OLAN SPORCULAR

1- Cemil F. Elmas

2- Arda Kunt

5.KHAN OLAN SPORCULAR

1- Muhammet Fares

6. KHAN OLAN SPORCULAR

1- Tekhan Ali Khagparaghi