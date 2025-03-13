BTM 2. Lig’de mücadele eden İskele bölgesi takımlarından Civisil Spor Kulübü ile yine İskele’ye bağlı Ardahan’dan Ardahan Spor Derneği yeni başlayacak BTM 2. Lig sezonu öncesinde ligde birlikte mücadele etmek için prensipte anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz hafta İskele’de bir araya gelen iki kulüp yöneticileri yeni sezonda güçlü bir takım kurmanın ilk adımını attı. Düzenlenen toplantıda iki kulüp başkanı Aydın Çırakoğlu ve Mehmet Osum bundan sonraki süreçte tek çatı altında devam etmenin bölge futbolu adına daha yararlı olacağı konusunda ön anlaşmaya vardı. Birleşmenin nasıl olacağı konusunda fikirlerini paylaşan iki başkan da önümüzdeki günlerde tekrardan düzenleyecekleri toplantı ile birleşmeyi resmiyete dökecek imzaları atacak.

Yeni sezonda tek takım olarak mücadele edecek olan Civisil ve Ardahan takımlarının başkanları toplantının ardından kısa bir değerlendirme yaparak, “Hedefimiz, başa oynayacak bir takım kurmak. Öncelikli hedefimiz play-offlara kalmak, ardından da bir üst lige çıkmaktır. Bunun için iyi hazırlanıp sezonu da erken açmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.