“Philenews” haber sitesinde yer alan haberde, söz konusu üç kişinin olayla ilgili yürütülen soruşturmaya kolaylık sağlanması amacıyla göz altına alındığı belirtilirken, tutuklanan şahısların yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Haberde polis tarafından tutuklanan şahısların bugün “Mağusa” Kaza Mahkemesine çıkarılmalarının beklendiği kaydedildi.

- Rum basınına nasıl yansıdı

Öte yandan Ay. Napa’da gerçekleşen 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk’e yönelik saldırı olayı, bugünkü Rum gazetelerinde de yer buldu.

Haber, Haravgi gazetesinde “Kıbrıslı Türk Sert Bir Şekilde Dövülmesinin Ardından Entübe Edildi”, Fileleftheros’ta “Vahşi Saldırı”, Alithia’da “47 Yaşındaki Şahsın Vahşi Bir Şekilde Dövülmesi- Lefkoşa Genel Hastanesinde Entübe Durumda”, Politis’te ise “Dövdüler ve Yoğun Bakıma Gönderdiler” başlığıyla yer buldu.