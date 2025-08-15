Kıbrıs’ın güneyinde bir Kıbrıslı Türk’te varyant Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (vCJD) tespit edilmesi, hayvancılık ve halk sağlığı açısından endişe yarattı. Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Veteriner Hekimler Sendikası, prion hastalıklarına karşı ulusal düzeyde acil eylem planı hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Veteriner Hekimler Sendikası, Güney Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk’te varyant Creutzfeldt Jakob Hastalığı (vCJD – Deli Dana) görülmesinin ardından ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu gelişmenin KKTC’de hayvansal gıda üretim zincirinde hijyen kuralları, biyogüvenlik önlemleri ve halk sağlığı tedbirlerinin acilen gözden geçirilmesini zorunlu kıldığı belirtildi.

Prion hastalıklarının Sığır Süngerimsi Ensefalopatisi (BSE – Deli Dana), Scrapie (koyun ve keçilerde görülen bulaşıcı süngerimsi ensefalopati) ve insanlarda görülen vCJD gibi ölümcül sinir sistemi hastalıklarını kapsadığı hatırlatılarak, bu hastalıkların beyinde geri dönüşü olmayan hasarlara neden olduğu ifade edildi. Scrapie’nin koyun ve keçiler arasında yıllarca fark edilmeden yayılabildiği, Güney Kıbrıs’ta ise AB standartlarına uygun eradikasyon ve gözetim programlarının yürütüldüğü belirtildi.

KKTC’de bu hastalıklara karşı ne tarama programı ne de önleyici bir plan bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, ruhsatsız mezbahaların kapatılması, mezbahalarda riskli organların gıda zincirine girmesinin önlenmesi, düzenli laboratuvar testlerinin başlatılması, Scrapie’ye karşı genetik dirençli hatların geliştirilmesi ve Veteriner Dairesi’nin mali/personel kapasitesinin artırılması gibi tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiği vurgulandı.

Veteriner Dairesi’nin mevcut yetersizliğinin halk sağlığını riske attığı ifade edilirken, yetkililer bilimsel temelli önlemleri hayata geçirmeye çağrıldı. Açıklamada, halkın et ve süt ürünlerini tüketmesinde şu an için bir sakınca olmadığı ancak riskli dokuların gıda zincirine girmesinin mutlaka engellenmesi gerektiği belirtildi.

Prion hastalıklarında erken önlemin hayat kurtardığı hatırlatılarak, şeffaf ve bilimsel mücadele ile riskin ortadan kaldırılabileceği mesajı verildi.