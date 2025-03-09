Eunite Programı, Kıbrıslı Türk işletmelere desteğini yeni merkez ve hibe destekleriyle artıracağını açıkladı.

Verilen bilgiye göre, Eunite Programı, özel sektörün gelişimini güçlendirmek, inovasyonu teşvik etmek ve Kıbrıs'ta Yeşil Hat üzerinden ticareti artırmak amacıyla tasarlanmış özel bir merkez olan Eunite Business Hive'ı resmi olarak faaliyete geçirdi.

Avrupa Komisyonu temsilcileri, Kıbrıslı Türk iş örgütleri ve paydaşların katılımıyla önceki gün yapılan resmi açılış etkinliğinde, Kıbrıslı Türk işletmelere 2 milyon Euro değerinde 45 yeni hibe sağlanacağı açıklandı.

Buna göre, hibe almaya hak kazanan 45 işletme, bu hibe desteğini makine ve laboratuvar ekipmanlarını modernize etmek, gerekli sertifikaları almak, dijital çözümler uygulamak ve çevre dostu uygulamaları hayata geçirmek için kullanacak.

Finansman; imalat, tarım, gıda ve içecek ile endüstriyel ürünler gibi kilit sektörlere odaklanarak, programın farklı ekonomik alanları güçlendirme hedefini yerine getirecek.

Bu hibe programı, özellikle kilit önem taşıyan sektörlerde AB standartlarına uyumu sağlamayı, Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaretin daha sorunsuz hale gelmesini ve tüm adanın bu süreçten faydalanmasını hedefliyor.

Eunite Business Hive ve hibe fırsatları hakkında daha fazla bilgiye www.eunite[1]cyprus.eu adresinden ulaşılabilecek.