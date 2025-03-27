Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Slovakya Büyükelçiliği himayesinde dünkü partiler buluşmasında, iklim değişikliği, doğal afetler ve tüm adayı etkileyen çevresel sorunlarda ortak kolektif eylemin gerekliliğine vurgu yapıldığını yazdı.

Gazete bu konunun, toplantıya ev sahipliği yapan Demokrat Parti'nin (DP) “İki Toplumlu Çevre, İklimsel Değişiklik ve Acil Durum Müdahale Komitesi’nin Kurulması” önerisiyle ele alındığını belirtti.

Gazete, toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, böylesi bir iki toplumlu teknik komitenin işlerliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğundan söz edildiğini yazdı.

Habere göre ortak açıklamada ayrıca BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisinin yeniden atanması ve Cenevre’deki gayriresmi konferans sırasında Güven Yaratıcı Önlemlere ilişkin anlaşma sağlanması konusundaki memnuniyet de dile getirildi.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Partiler-İklim ile İlgili İş Birliğinin Genişletilmesi” şeklinde verirken Alithia gazetesi, “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Partiler İklim Konusunda İş Birliği” başlığını kullandı.