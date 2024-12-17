edilerek, Safety in Beauty Diamond Awards 2024 töreninde Estetik Sektörü Yenilikçi Ödülüne layık görüldü. Bu ödül, Dr. Kanlıada’nın bu prestijli platformda üst üste beşinci kez ödül kazanmasıyla, onun sektördeki yenilikçi ve mükemmeliyetçi yaklaşımını bir kez daha kanıtlıyor.

Bu ödül, Dr. Kanlıada’nın estetik tıbbın yeni nesil profesyonelleri arasındaki lider konumunu vurgularken, özellikle olağanüstü cerrahi sonuçları ve alana kattığı değerleri ön plana çıkarıyor. Dr. Kanlıada, son teknolojileri hastalarının ihtiyaçlarını önceliklendiren bir yaklaşımla birleştirerek, hem meslektaşları hem de sektöre yeni adım atanlar için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Safety in Beauty Diamond Awards, estetik ve güzellik sektörüne katkı sağlayan bireyleri ve kurumları, mükemmeliyet, güvenlik ve yeniliği teşvik ederek ödüllendiriyor. Bu ödülü üst üste kazanmak, Dr. Kanlıada’nın mesleğine olan bağlılığının ve estetik tıbbın geleceğini şekillendirmedeki etkisinin bir göstergesi.

Ödül hakkında konuşan Dr. Kanlıada, hastalarına, meslektaşlarına ve estetik topluluğuna duyduğu minnettarlığı dile getirerek, bu güven ve desteğin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Ayrıca, alandaki ilerlemelere öncülük etmek ve hayat değiştiren sonuçlar sunmak için duyduğu tutkuyu bir kez daha ifade etti.