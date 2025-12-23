Avrupa Birliği’nin desteğiyle AB Bilgi Merkezi ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği iş birliği içinde düzenlenen 2025 AB Araştırmacı Gazetecilik Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da basın mensupları ve ilgili paydaşların katılımıyla düzenlenen törende kazanan gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Yarışmanın birincilik ödülünü, organize suç örgütleriyle ilgili bir araştırma dizisiyle Ayşemden Akın, ikincilik ödülünü, tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un duruşma süreci ile ilgili araştırma dizisiyle Pınar Barut ve üçüncülük ödülünü ise “unutulma hakkı” konulu araştırmasıyla Serap Şahin aldı.

Törenin açılış konuşmalarını Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi, İletişimden Sorumlu Program Müdürü Deniz Birinci ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser yaptı.

Birinci, konuşmasında basın ve ifade özgürlüğünün AB için demokratik bir toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, toplumu bilinçlendirme, şeffaflık sağlama ve vatandaşların haklarının korunması açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Gelecek yıllarda da düzenlenmesi planlanan, 2025 AB Araştırmacı Gazetecilik Yarışması, Kıbrıs Türk toplumunda araştırmacı gazeteciliğin standartlarını yükseltmeyi, bu alandaki çalışmaların görünürlüğünü ve etkisini artırmayı amaçladığı kaydedildi.