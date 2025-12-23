Törende konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Larnaka şehitlerinin yarım kalan hayallerin, gözü yaşlı anaların, evlatsız kalan babaların ve yetim çocukların sessiz çığlığı olduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, aziz şehitlerin canlarını feda ederken geride özgür, başı dik bir halk ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş güçlü bir miras bıraktıklarını belirterek, “Bugün bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bu şehitlerimizin fedakârlıkları sayesinde mümkündür.” dedi.

Şehitlerin en kıymetli emanetinin genç nesiller olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, geçmişi unutmadan uğruna can verilen değerlere sahip çıkmanın ve bu bilinci geleceğe taşımanın ülkenin en güçlü teminatı olduğunu ifade etti.