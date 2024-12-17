Ülkemizin köklü şirketlerinden Kaner Şirketler Grubu’nun bünyesinde 4 yıl önce kapılarını açan; dünyaca ünlü parfüm, kozmetik, moda ve aksesuar markalarının Kuzey Kıbrıs’taki en büyük adresi Kaner Brand House dördüncü yaşını yeni mağazaları ve görkemli etkinliklerle kutluyor.

Bundan tam dört yıl önce ilk mağazasını Lefkoşa’da hizmete açan Kaner Brand House; mağazacılık sektöründeki yolculuğuna Girne ve İskele mağazalarını da ekleyerek devam etti.

Lefkoşa ve İskele mağazalarındaki kutlamanın ardından, geçtiğimiz Cuma, Kaner Brand House Girne Mağazası’nda da yıl dönümü kutlamalarının üçüncüsünde DJ performansının yanı sıra yine Kaner Şirketler Grubu bünyesinde bulunan IQOS ILUMA x Steve Aoki 10. yıl özel seri cihazlarının lansmanı ve tanıtımı da gerçekleştirildi.

Mağazanın yeni yaşını kutladığı özel etkinlik, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında misafirlerimize özel avantajlar ve indirimler sunulurken, geceye katılan yeni iş ortağımız Hugo Boss yetkilileri de bu özel anlara tanıklık etti.

Etkinliğin en önemli gelişmesi ise, mağazamız ile Hugo Boss arasında yapılan stratejik iş birliği oldu. Yapılan anlaşma kapsamında, 2025’in ilk çeyreğinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde moda severler, dünyaca ünlü Hugo Boss markasıyla buluşma fırsatı yakalayacak. Bu iş birliği, bölgede moda sektörüne yepyeni bir soluk getirirken, mağazamızın sunduğu seçkin marka portföyünü de daha da güçlendirecek.