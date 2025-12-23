DAÜ-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak basında dün Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyelerinin atandığı yönünde haberler yer aldığına işaret edilerek, yasaya göre atama yetkisinin Cumhurbaşkanı’nda olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun bu konudaki kararının bir öneri niteliği taşıdığı, söz konusu önerinin usul, gerekçe ve liyakat açısından Cumhurbaşkanı tarafından mevzuata uygunluk bakımından değerlendirileceği kaydedildi.

Sendika, yaklaşık bir ay önce Bakanlar Kurulu’nun Vakıf Yöneticiler Kurulu’na ilişkin görevden alma önerisinin Cumhurbaşkanı tarafından uygun bulunmadığını ve bu konuda kamuoyuna açıklama yapıldığını anımsattı.

Açıklamada, Kuruluş Yasası’na göre her üyenin, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamladığı belirtilerek, hangi üyenin hangi gerekçeyle görevden alındığının ve yerine kimin atandığının ayrı ayrı belirtilmesi gerektiği ifade edildi.

DAÜ-SEN, söz konusu önerinin gerekçeler ve liyakat yönünden değerlendirilmeden, usul açısından yasaya aykırı şekilde hazırlandığını savundu.