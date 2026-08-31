İspanyol dev kulüp FC Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'ta düzenlemeyi planladığı gençlik futbol kampının Rum tarafının baskıları sonucu iptal edilmesi/ertelenmesi üzerine, Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası alandaki haklarını savunan TCExist (Turkish Cypriots Exist) platformu geniş kapsamlı bir imza ve farkındalık kampanyası başlattı.

Eylül 2026'da Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması öngörülen Barça Academy futbol kampı, Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu (KOK), Güney Kıbrıs yönetiminin diplomatik girişimleri ve UEFA nezdindeki başvurular sonrasında kulübün resmi programından çıkarılmıştı.

KAMPANYA ULUSLARARASI KURUMLARA TAŞINIYOR

"Türk Kıbrıslı Çocukların Oynamasına İzin Verin" (Let Turkish Cypriot Children Play) sloganıyla başlatılan imza kampanyasında, yaşanan bu durumun sporun birleştirici ruhuna aykırı olduğu ve çocukların spor yapma hakkının engellendiği vurgulanıyor.

TCExist platformundan yapılan açıklamada, mücadelenin sessizce sona ermeyeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Türk Kıbrıslı çocuklar, Rum tarafının siyasi ve sportif baskıları nedeniyle FC Barcelona ile bağlantılı bir futbol kampına katılmaktan mahrum bırakıldı. Bu durumu sessizce kabullenmiyoruz. Kampanyamızı FC Barcelona, UEFA, İspanya Futbol Federasyonu, İspanyol Hükümeti, diplomatlar ve uluslararası kurumların gündemine taşıyoruz."

"SAYILAR BİZE GÜÇ VERİYOR"

Kamuoyuna katılım çağrısında bulunan organizatörler, kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların video izleyerek, online imza vererek ve sosyal medyada paylaşım yaparak seslerini duyurabileceklerini belirtti.

Toplanan imzaların uluslararası spor otoriteleri ve siyasi merciler üzerindeki baskıyı artırması hedefleniyor.

Kampanyaya katılmak ve imza vermek isteyenler https://tcexist.com/sport adresi üzerinden detaylara ulaşabiliyor.