Kıbrıslı Rumların yüzde 33,2’si için bir haftalık tatilin geçen yıl lüks teşkil ettiğini, çünkü bu kişilerin dinlenmek için evlerinden uzakta bir haftalık tatil yapacak ekonomik olanakları bulunmadığını yazan Fileleftheros, Eurostat’ın yayımladığı verilere göre AB’deki ortalamanın ise yüzde 27 olduğuna işaret etti.

2024 yılında Rum kesimindeki durumun 2023 yılına göre biraz daha iyileşmiş olduğunu ve evlerinden uzakta bir haftalık tatil yapamayacak olan kişilerin oranının 2023 yılında yüzde 36 olduğunu kaydeden gazete, 2022 yılında ise bu oranın yüzde 37,2 olduğunu ekledi.

Politis ise haberinde Güney Kıbrıs’ta 10 kişiden 3’ünün çalıştığı halde tatil yapamadığını yazdı.