Savcılık, geçen duruşmalarda beş sanık aleyhine getirilen “mülke tecavüz” ve “genel rahatsızlık” suçlamalarına ilişkin davayı geri çekmiş ve sanıklar bu suçlamalardan serbest kalmıştı. “Mülke tecavüz” ve “genel rahatsızlık” suçlamalarından serbest kalan sanıkların yargılama süreci bugün de devam etti.

İddia makamı, bugünkü oturumda iki tanık daha dinletti. Bir sonraki duruşmada tanıkların dinlenmesine devam edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıkların davası, hitapların ardından karar için 7 Kasım Cuma gününe ertelenmişti.