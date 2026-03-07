KKTC Havalimanı’nda meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan Edward Torno dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı.

Polis, 2 Mart 2026 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, KKTC Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan zanlının x-ray cihazından geçtiği sırada, şüpheli hareketleri sonucu polis tarafından üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda az miktarda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde analize gönderilen emarelerle ilgili sonucun çıktığını, zanlının tasarrufunda toplam 304 miligram hintkeneviri tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının ülkeye turist olarak geldiğini, Alman vatandaşı olup, KKTC’de yasal bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.