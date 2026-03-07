Girne’de bir apartman dairesine düzenlenen narkotik operasyonunda ele geçirilen 43 gram uyuşturucu madde ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Operasyon kapsamında tutuklanan Mehmet Gezek ve Berkay Güngör dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, turist olarak adaya giriş yapan zanlıyı cezaevine gönderirken, öğrenci olan diğer zanlıyı ise ağır teminat şartlarıyla serbest bıraktı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Adnan Kardeşler, zanlıların uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlarından tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polisin verdiği bilgiye göre zanlı Mehmet Gezek, 21 Şubat tarihinde 30 günlük turist vizesi ile adaya giriş yaptı. Diğer zanlı Berkay Güngör’ün ise 2027 yılına kadar geçerli öğrenci muhacereti bulunduğu tespit edildi. Polis ayrıca zanlıların aleyhlerine getirilen suçlamaları kabul ettiklerini mahkemeye bildirdi.

TURİST ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme, işlenen suçun ciddiyetine dikkat çekerek turist olarak ülkede bulunan Mehmet Gezek’in adada yasal statüsünün bulunmadığını değerlendirdi ve zanlının davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

ÖĞRENCİ ZANLIYA AĞIR TEMİNAT

Mahkeme, öğrenci statüsünde bulunan Berkay Güngör’ün yurt dışına çıkış yasağı konulması, 50 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kişinin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile

serbest kalmasına emir verildi.