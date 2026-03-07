Girne’de polisin düzenlediği şok uyuşturucu operasyonunda, satışa hazır paketler halinde kokainle yakalanan Recep Gergin’in tutukluluk süresi 5 gün uzatıldı.

Zanlı, soruşturmanın selameti için poliste tutulmaya devam edecek.

Narkotik ekipleri, Gergin’in kullanımındaki araçta 17 paket halinde toplam 20 gram kokain buldu. Zanlı, suçüstü yakalanırken, polis zanlının uyuşturucuyu hem kullanıp hem de sattığını belirledi.

Polis sorgusunda Gergin, 12 farklı noktaya kokain bıraktığını itiraf etti. Bu konumlarda yapılan aramalarda ayrıca 8 gramlık paketler ele geçirildi. Zanlının “teslim etme” ve “tasarruf etme” suçlarından yargılanacağı öğrenildi.

Gergin’in itirafları sonrası İskele’de düzenlenen operasyonda Murat Tabakoğlu ve Ekrem Şimşekyılmaz da yakalandı.

Zanlılar, 7’şer gün tutukluluk emri ile poliste tutuluyor. Polis, Gergin’e kokain bırakma talimatı verdiklerini belirtti.

Polis memuru Adnan Kardeşler, dün mahkemeye verdiği ifadede soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının serbest bırakılmasının soruşturmayı sekteye uğratacağını vurguladı. Mahkeme de 5 günlük ek tutukluluk süresi verdi.