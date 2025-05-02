Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki Sosyal İnovasyon Yarışması'nda mücadele eden Kıbrıslı lise öğrencileri, geliştirdikleri EcoWind isimli projeyle tarımda verimliliği artırıyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.

4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak TEKNOFEST KKTC kapsamında 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması gerçekleştiriliyor. Bu yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden 47 binden fazla yarışmacı başvurdu.

Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda kıyasıya rekabet eden 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım arasından dereceye girenler, ödüllerini TEKNOFEST KKTC ana sahnesinde alacak.

"Verimliliği artırıyor, maliyeti azaltıyoruz"

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Sosyal İnovasyon Yarışması'nda finalist takımlar arasında KKTC'den yarışmaya katılan Agritech Innovators takımı da yer alıyor.

Yakın Doğu Koleji öğrencileri Ece Ülgen Akfert, Baran İlhan Dinçkuyucu, Boran Niyazi Dinçkuyucu, Nisa Delibaş, Defne Solyalı, Erk Güneşer, Ahmet Karahüseyin ve Çağan Öztürk'ün üyeleri olduğu takımın danışmanlığını öğretmenleri Gülhan Bengihan yapıyor.

Lise kategorisinde yarışan takımın kaptanı Nisa Delibaş, AA muhabirine, EcoWind isimli projelerinin rüzgar türbinleri, solar paneller ve nem sensörleri aracılığıyla akıllı sulama sağladığını söyledi.

İlk olarak yağmur suyunu alıp depoladıklarını anlatan Delibaş, bu sayede sürdürülebilir sistem oluşturduklarını belirtti.

Delibaş, sistemin depolamanın ardından sensörler sayesinde bitkinin ihtiyacını tespit edip gereken suyu sağladığını belirterek, "Bu sayede verimliliği artırıyor, maliyeti azaltıyoruz." dedi.

- "Teknoloji bilgimizi böyle büyük bir yarışmada gösterebilme şansı bulduğumuz için çok mutluyum"

Sistemlerinin mobil uygulamasının da bulunduğunu söyleyen Delibaş, şunları kaydetti:

"Mobil uygulamamız sayesinde sistemi istediğimiz yerde istediğimiz zaman kontrol edebiliriz. Bizim projemizi diğer projelerden ayıran birçok şey var. Örneğin, projemizde hem rüzgar türbinini hem de solar panelleri aynı anda birlikte kullanıyoruz. Bizim projemiz ayrıca her 500 milisaniyede bitkinin nem oranını ölçüp sulama sağlıyor. Diğer projelerin hepsinde bu sulamalar zaman ayarlı olarak yapılıyor."

Delibaş, Kıbrıslı olduğunu ve TEKNOFEST'in burada gerçekleştirileceğini duyduğunda yarışmaya katılmak istediğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"TEKNOFEST'e katıldığım için çok mutluyum. Gerçekten güzel bir deneyim. Çok sayıda yeni arkadaş edindim. Ayrıca teknolojinin gelişimini görmek de çok iyi bir şey. Teknoloji bilgimizi böyle büyük bir yarışmada gösterebilme şansı bulduğumuz için çok mutluyum. Herkese TEKNOFEST'e katılmalarını öneriyorum."