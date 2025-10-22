Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile GÜNSEL Akademi iş birliği ile düzenlenen Teknoloji ve İnovasyon Okulu Güz Dönemi Atölyeleri başladı. 6–14 yaş arası çocuklar, “Lego Spike Robotik” ve “Scratch ile Oyun Geliştirme” atölyelerinde, eğlenceli projeler eşliğinde kodlama, robotik ve yaratıcılık becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Eğitimleri oyun ve deneyimle birleştiren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, çocukları modern dünyaya hazırlayan yeni nesil becerilerle tanıştırmayı sürdürüyor. Program, çocukların analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini erken yaşta geliştirmeyi, teknolojiye ilgilerini artırmayı hedefliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka, Bilişim ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen atölyeler, haftanın dört günü boyunca çocuklara unutulmaz bir deneyim sunuyor. Teknoloji ile tasarımı birleştiren bu çalışmalarda çocuklar; problem çözme, yaratıcılık, takım çalışması ve kodlama gibi beceriler kazanıyor. Ayrıca program; yaratıcı çözüm üretme, dijital yeterlilikler ve girişimcilik gibi modern dünyada ihtiyaç duyulan yetkinlikleri de kazandırıyor.

Üç farklı seviyede kodlama becerileri gelişiyor, yaratıcılıkları güçleniyor...

6–11 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen Lego Spike Robotik Eğitim Atölyeleri, sertifikalı eğitmenler eşliğinde üç farklı seviyede gerçekleştiriliyor. Yeni başlayanlar için birinci seviye her Salı, ikinci seviye Çarşamba, üçüncü seviye ise Perşembe günleri 16.00–17.00 saatleri arasında yapılıyor. Atölyeler, çocukların kodlama becerilerini geliştirmeyi ve takım çalışmasıyla yaratıcılıklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kendi oyunlarını tasarlıyorlar...

9–14 yaş arası çocuklar ise Scratch ile Oyun Geliştirme Atölyesi ile kendi oyunlarını tasarlama şansı buluyor. Her Cuma 16.00–17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen atölye, çocuklara Scratch programını temel düzeyde öğretirken oyun mantığını anlamalarını sağlıyor. Görsel oyun programlama yöntemiyle yaratıcılıklarını destekleyen çocuklar, teknoloji ve problem çözme becerilerini de geliştirme fırsatı yakalıyor.