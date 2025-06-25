Bu kapsamda, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bu projenin yürütülmesinden sorumlu kurumlar olarak belirlendi. Çalışmalar, Kıbrıs’taki tüm taşınmaz kültürel mirasın belgelenmesi ve dijital veri tabanına dönüştürülmesi hedefiyle yürütülecek.

23 Haziran 2025 tarihinde, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Sayın Kadir Kantekin'in liderliğindeki heyet, KKTC'deki yetkililerle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, envanter çalışmasının kapsamı, uygulanacak metodolojiler ve iş birliği yapılacak paydaşlarla ilişkiler detaylı bir şekilde ele alındı. Çalışmanın 2025 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Proje çerçevesinde, Kıbrıs'ın zengin kültürel mirasını daha yakından keşfetmek amacıyla bugün çeşitli ziyaretler düzenlenecek. Bu ziyaretler, Kapalı Maraş Bölgesi, Bilal Ağa Mescidi, Lala Mustafa Paşa Camii ve Medresesi, Kutup Osman Türbe ve Tekkesi gibi tarihi mekanları kapsayacak.



