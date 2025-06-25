Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı, öğrencilerin mesleklerini ve eğitim alacakları üniversiteyi belirleme süreçlerinde rehber olmak ve bir yol haritası sunabilmek amacıyla yapılacak.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak toplantı 9.30-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada, KKTC liselerinden mezun olan veya olacak, A Level sonuçlarına sahip öğrencilerin eğitim görmek istedikleri üniversitelere bireysel başvuru yapmaya başladığı da hatırlatılarak, toplantının Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerine başvuru sürecine ilişkin olduğu kaydedildi.