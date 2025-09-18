18. Avrupa Küçük Devletleri Parlamento Başkanları Konferansı,15-16 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta düzenlendi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, toplantıya katılan başkan ve temsilcilerin, demokrasinin güçlendirilmesi, teknolojinin etik kullanımı ve parlamento diplomasisi gibi konularda fikir birliğine vardığını; Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarına uygun kapsamlı bir çözüm için gösterilen çabalara “tartışmasız” destek verdiklerini yazdı.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, konferansın sonunda basına yaptığı açıklamada, konferansta, tüm parlamentoların iş birliğinin 2026’da imzalanacak memorandumla ilk defa kurumsallaştırılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos da konferansta yaptığı konuşmada KKTC’de tutuklanan 5 Rum’un tutuklanmasının “yasadışı” olduğunu ve Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymadığı iddialarını dile getirdi.

Kombos, Türkiye’nin Kıbrıs’taki sözde “işgalinin”, Rusya’nın Ukrayna’daki işgaliyle aynı şey olduğunu iddia etti.

Kombos ayrıca, Güney Kıbrıs’ın “Amalthia” ve “Estia” planlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.