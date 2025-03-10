Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı’nın hazırladığı “2024-2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması” resmi olarak açıklandı.

Makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birlikleri gibi altı temel kriterin dikkate alındığı sıralama kapsamında dünya genelinde 3,000 üniversite değerlendirildi. Dünya sıralamasında 40 basamak yükselen Yakın Doğu Üniversitesi, “En İyi İlk 10 Türk Üniversitesi” arasında yer aldı. Dün genelinde ilk 1000’de yer alan tek Kıbrıs üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, ada genelinde en iyi üniversite olarak gösterildi. Yakın Doğu Üniversitesi, aynı zamanda “En İyi İki Türk Vakıf Üniversitesi”nden biri olarak yer aldı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Üniversitemiz; güçlü akademik kadrosu, uluslararası iş birlikleri ve bilimsel araştırmalara verdiği önemle bu başarıyı elde etmiştir”

“URAP tarafından yapılan değerlendirme, üniversitemizin akademik gücünü ve bilimsel üretkenliğini bir kez daha tescillemiştir” ifadesini kullanan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi olarak yer aldığımız sıralamada, aynı zamanda en iyi ilk 10 Türk üniversitesi arasında gösterildik. Üniversitemiz; güçlü akademik kadrosu, uluslararası iş birlikleri ve bilimsel araştırmalara verdiği önemle bu başarıyı elde etmiştir” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası kimliğine vurgu yapan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Uluslararası araştırma üniversitesi kimliğimizi daha da güçlendirerek küresel ölçekte bilim ve eğitime yön veren bir merkez olma konumumuzu ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Uluslararası üniversite kimliğimiz ile öğrencilerimize en yüksek akademik standartlarda eğitim sunmaya devam edeceğiz.”

Ulaştıkları bu başarıda; bilimsel araştırmalar, akademik yayınlar ve uluslararası iş birlikleri konusunda sahip oldukları stratejik yaklaşımın büyük bir payı var olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Uluslararası üniversite kimliğimiz ile öğrencilerimize en yüksek akademik standartlarda eğitim sunmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“Üniversitemizin araştırmacıları; fizik, matematik, sağlık gibi temel bilimlerden yapay zeka gibi yenilikçi alanlara kadar geniş bir yelpazede, güncel ve etkili bilimsel çalışmalar ortaya koyarak akademik dünyada fark yaratıyor. Listedeki yerimiz bu yönüyle bilim insanlarımız tarafından üretilen yayınların küresel bilim literatüründeki ağırlığını da gösteriyor” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Nitelik ve nicelik açısından büyük bir verimlilikle ortaya konan bu araştırmalar, kampüsümüzdeki eğitim kalitemizi de yukarıya taşıyor” ifadelerini kullandı.