Fileleftheros gazetesi “İsimlerini Değiştiren Çinli Yatırımcı Eş-Çin Interpol Tarafından Aranıyor Ancak Pasaportunu Da İstiyor" başlıklı haberinde bahse konu Çinlinin, Kıbrıs vatandaşlığı aldıktan sonra eşiyle birlikte isimlerini değiştirdiğini, 22 Mayıs 2024 tarihinde ise İdari Mahkemeye başvurarak, bakanlar kurulunun, Kıbrıs vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin önceki kararı onaylayan kararının iptalini talep ettiğini yazdı.

Gazete başvuru sahibinin ayrıca buna eş zamanlı olarak bakanlar kurulunun kendisini Kıbrıs vatandaşlığından çıkarma kararının geçerliliğinin iptal edilmesi ve mahkemesi sonuçlanana kadar Kıbrıs vatandaşlığının devam etmesine ilişkin bir de ara başvuruda bulunduğunu belirtti.

Rum polisinin, İçişleri Bakanlığına, Mayıs 2020 tarihinde Çin İnterpol’den, bahse konu Çinli hakkında, rüşvete karıştığına dair suçlamaların bulunduğu konusunda bilgi aldıklarını ilettiğini belirten gazete, bu olayın ardından polis ile içişleri bakanlığı arasında ilgili yazışmaların ve prosedürlerin yapılmaya başlandığını yazdı.

Çinlinin, vatandaşlığının bu durumların ardından iptal edildiğini yazan gazete, Çinlinin ara başvurusunda ayrıca vatandaşlığının iptali konusunda bilgilendirilmediğine de dikkati çektiğini belirtti.

Habere göre Mahkeme, bir sonraki dava duruşmasını gelecek Kasım ayı için belirlerken mahkeme sonuçlanana kadar Kıbrıs vatandaşlığının devam etmesi başvurusunu ise ret etti.