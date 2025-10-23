Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından ikincisi düzenlenen Türk Dünyası Bilim Ödülleri programının töreni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirildi.

Etkinlik; Türk Devletler Teşkilatı, Türk İş Birliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Yerleşkesi gibi önemli kurumların destekleriyle düzenlendi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, törende Uluğ Bey Havacılık ve Uzay Bilimleri Ödülü’nü, relativistik astrofizik, kütle çekimi ve kara delikler üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan, Özbekistan Uluğ Bey Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bobomurat Ahmedov’a takdim etti.

Toplam 15 dalda verilen ödüller, Türk-İslam bilim tarihine katkı sunmuş isimlerin anısını yaşatmayı ve aynı alanda çalışan çağdaş bilim insanlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.