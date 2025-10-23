Verilen bilgiye göre, Ecolive Zeytin Bahçeleri’ndeki ağaçlık alanda kurulacak festival sabah saat 08.00’de başlayacak ve gün batımına kadar devam edecek.

Geleneksel lezzetler ve el emeği ürünler satışa sunulacağı festivalde, katılımcılar, zeytin toplama etkinliklerine katılabilecek ve zeytinyağı üretim süreci hakkında bilgilendirilecek.

Bu yılki festival, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda ve Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleniyor. Etkinlikte, soğuk sıkım yöntemiyle üretilen zeytinyağı, zeytin ve çakıstes gibi ürünlerin satışı da yapılacak.

Festivalde, küçük konserler, halk dansları gösterileri, atölye çalışmaları ve çocuklara yönelik aktiviteler de olacak.

