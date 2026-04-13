Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), adada komşu olarak bir gelecek inşasının; geçmişi tek taraflı yorumlamakla değil, karşılıklı anlayış, saygı ve diyalog ile mümkün olduğuna vurgu yaptı.

Evkaf, her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde farklı inançların bir arada huzur içinde yaşayabildiği hoşgörü ortamını desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Evkaf’tan yapılan açıklamada, son günlerde Başpiskopos Yeorgios tarafından yapılan açıklamaların dikkatle takip edildiği belirtildi.

“Kıbrıs adası, tarih boyunca farklı din ve kültürleri barındıran nadir coğrafyalardan biri olmuştur. Bu çok kültürlü yapı, karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde yaşama iradesi ile şekillenmiştir” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İslam medeniyeti de asırlar boyunca bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri olmuştur. Kur’an-ı Kerim’de ‘Dinde zorlama yoktur’ ve ‘Sizin dininiz size, benim dinim banadır’ temel ilkeleri, İslam’ın özünde hoşgörü, inanç özgürlüğü ve birbirine saygı göstererek yaşama kültürünün bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Kıbrıs Türk halkı ve kurumları da bu medeniyet anlayışının bir yansıması olarak, geçmişten bugüne tüm dini inançlara saygı göstermiş, ibadet özgürlüğünü korumuş ve farklı dini mirasların yaşatılmasına katkı sağlamıştır.

Bu çerçevede, dini makamları temsil eden kişilerin açıklamalarında ayrıştırıcı, yıkıcı ve huzuru bozan bir dil kullanmamaları büyük önem arz etmektedir. Tarihsel gerçeklikleri göz ardı eden veya halklar arasında ayrışmayı derinleştiren söylemler, adadaki huzura zarar verme riski taşımaktadır.”