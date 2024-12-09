Hayatını kaybeden Kıbrıs Türk spor yazarı, eski hakem Fevzi Beyar bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Beyar için uzun yıllar yöneticilik yaptığı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, ailesi, bazı spor basını mensupları, gazeteciler ve diğer yetkililer katıldı.

Törende, Beyar’ın tabutu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği bayrağına sarıldı. Konuşmaların ardından dua okunarak, Beyar’ın naaşı uğurlandı.

Tatar: “Kıbrıs Türkü büyük bir değerini yitirdi”

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün büyük bir değerini yitirdiğini belirterek, Beyar’a, Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kıbrıs Türk spor camiasına başsağlığı diledi.

Beyar’ı uzun yıllardır tanıdığını dile getiren Tatar, Beyar’ın çok iyi bir futbol hakemi olduğunu, Merkez Hakem Birliği Başkanlığı ve spor yazarlığı yaptığını ifade etti.

“Geçenlere kadar kendisini maçlarda görmeye devam ettik. Her maça gittiğimde elinde bir kalem not alıyordu, yazıyordu” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Beyar’ın bu tutkusunu hep devam ettirdiğini söyledi.

Beyar’ın son ana kadar Kıbrıs Türk futboluna hizmet ettiğini kaydeden Tatar, Beyar’ın, herkesin çok sevdiği ve değer verdiği bir kişi olduğunu vurguladı.

Beyar’ın memleketine inanan, KKTC değerleriyle mesleğini sürdüren, Kıbrıs Türk gençliğine hizmet eden bir kişi olduğunu ifade eden Tatar, “Anılarıyla, arkada bıraktığı sedayla aramızdan ayrılan Fevzi Beyar abimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.

Toplumsal mücadelede birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alacağının altını çizdi. “Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan haksız izolasyonlar ve ambargoları hak etmiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Beyar’ın da sık sık bu konuda üzüntülerini dile getirdiğini, yazılar yazdığını ifade etti.

Tatar, “Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun” dedi.

Türkkan: “Muhteşem bir insan”

Beyar ailesi adına damadı Aytuğ Türkkan da, “Fevzi amcayı yıllar öncesinde sektörde tanıdım. Allah nasip etti, damadı oldum” diyerek, Beyar’ın mesleki yönünü herkesin bildiğini kaydetti.

Beyar’ın çok iyi bir aile babası olduğunu vurgulayan Türkkan, “Gerçekten çok değerli bir insan… Bugüne kadar sesini birine yükselttiğini duymadım, görmedim. Bu kadar beyefendi, saygılı, evlatlarına düşkün, torunlarını gözünden ayırmayan muhteşem bir insan” diye konuştu.

Türkkan, Beyar’ın isminin yaşatılacağı organizasyonların yapılmasını temenni etti.

Miltiadous

Kıbrıs Rum Spor Yazarları Birliği (EAK) Başkanı Erodotos Miltiadous da, EAK’ın ilk üyelerinden biri olan Fevzi Beyar’la ilgili yaptığı kısa konuşmada, “Beyar, adanın her iki tarafında da çok saygı duyulan ve iki toplumu bir araya getiren öncü kişilerden biriydi. Büyük bir kayıp, kendisini çok özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Miltiadous, Beyar’ın yakınlarına başsağlığı dileklerini de iletti.

Ekmekçi: “Biz Fevzi Beyar’a amca derdik, amca baba yarısıdır”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu temsilen konuşma yapan Hüseyin Ekmekçi de, “Biz Fevzi Beyar’a amca derdik, amca baba yarısıdır. 16-17 yaşında köyden, gazeteci olma hayalleriyle Lefkoşa’ya geldiğimde ben bu baba yarılığını gördüm, her anımda da yaşadım” dedi.

Beyar ile aralarında sevgi ve saygıdan hiçbir şey eksilmediğini dile getiren Ekmekçi, Beyar’ın standartları çok yüksek bir adam olduğunu ifade etti. Ekmekçi, Kıbrıs Türk hakemliğinin bir jenerasyondan, başka bir jenerasyona aktarılmasında, hakem sayısının arttırılmasında ve uluslararası kuralların gerektiği gibi futbolda uygulanmasında Beyar’ın hakkı, emeği, bilgisi ve birikimin çok fazla olduğunu vurguladı.

Ekmekçi, “Evlatları olarak elbette biz gerekli sevgiyi, saygıyı göstereceğiz. Eminim hakem camiası da, futbol camiası da bundan sonraki süreçte Fevzi Beyar’a hakkını teslim edecektir. Hepimizin başı sağolsun” dedi.

Sütçü: “Zor bir veda daha…”

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Şenol Sütçü de, “Zor bir veda daha…” diyerek, Kıbrıs Türk spor kamuoyunun çok değerli bir insanı, büyük bir değeri yitirdiğini kaydetti.

Beyar’ın “amca” olarak hitap edilen çok saygıdeğer bir kişi olduğunu ifade eden Sütçü, ailesine ve Kıbrıs Türk spor kamuoyuna başsağlığı diledi.

Hastürer: “Fevzi Beyar bir ekoldü”

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği eski başkanlarından Hasan Hastürer de, “İnsanoğlu bıraktığı izler kadar ömürlüdür” diyerek, Beyar’ın sevgi dolu, olgun bir kişi olduğunu dile getirdi.

Beyar’ın ölüm haberini duyduğunda sarsıldığını ifade eden Hastürer, “Hepimiz Fevzi Beyar’la bir şeyler yaptık, bir şeyler başardık” dedi.

Fevzi Beyar’ın, spora, spor yazarı ve hakem olarak katkı yaptığını belirten Hastürer, Fevzi Beyar’ın bir ekol olduğunun altını çizdi. Hastürer, “Hakemlik, hakimlikten zordur. Fevzi Beyar hem hakem olarak hem spor yazarı olarak adaletli bir yaşamı tercih etti” diye konuştu.

Beyar’ın örnek bir insan olduğunu vurgulayan Hastürer, Beyar’ın hep yaşayacağını ifade etti. Fevzi Beyar’ın, Kıbrıs’ta evrensel olimpik ilkeleri yaşam tarzı edindiğini ifade eden Hastürer, “Keşke Fevzi Beyar’ın yaşam tarzı yaygın olsa… Fevzi Beyar, Hepimizin yüreğinde bir bayrak gibi yaşıyor” dedi.

Özsoy: “Fevzi Beyar hepimizin bir abisi, babasıydı. Ona hep ‘amca’ derdik”

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy da, en zor vedalardan birini yaşadıklarını belirterek, Beyar’ın, Derneğin kuruluşundan bugüne kadar Yönetim Kurulu ve faaliyetlerde katkıları olduğunu söyledi.

“Fevzi Beyar hepimizin bir abisi, babasıydı. Ona hep ‘amca’ derdik” diye konuşan Özsoy, Beyar’ın meslek hayatında herkese bir dokunuşu olduğunu, nasihatlarının çok anlamlı ve önemli olduğunu belirtti.

Fevzi Beyar’ın, EAK’tan “onur nişane ödülü” aldığını hatırlatan Özsoy, “O günkü mutluluğunu hiç unutamam” dedi. Beyar’ın iz bırakan bir kişi olduğunu ifade eden Özsoy, “Spor Yazarları Derneği olarak onun adını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Özsoy: “Ömrünü futbola, spora adadı, önemli izler bıraktı”

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özsoy da, “Çok değerli bir büyüğümüzü uğurlamak için toplandık” diyerek, Beyar’ın 80 yıllık ömrünün neredeyse 70 yılını futbola, spora adadığını, önemli izler bıraktığını söyledi.

Beyar’ın, Dernekte yönetim kurulu üyeliği yaptığını ve aktif olarak son anına kadar emek verdiğini dile getiren Özsoy, “Acımız büyüktür” dedi. Özsoy, Beyar’a, Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Beyar’ın naaşı, İsmail Safa Cami’de kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.