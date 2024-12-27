Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz beraberindeki heyetle Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin 3. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye ziyaret gerçekleştirdi.

Genel Kurulun açılış konuşmaları bölümünde konuşan Turgay Deniz Kazakistan’ın Aktau kentinde gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybedenler için üzüntülerini belirterek Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti. Oda Başkanı Deniz Genel Kurulda yaptığı konuşmada kuruluşundan bugüne Birliğin başkanlığını yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerini iletirken yeni dönemde başkanlığa getirilen Azerbaycan İşverenler Federasyonu (ASK) Başkanı Mammad Musayev’e de başarılar diledi. Gözlemci üye olan Kıbrıs Türk Ticaret Odasının Birliğe tam üyelik taleplerini ifade eden Turgay Deniz konuşmasının ardından tam üyelik müracaatını Divan Başkanlığına sundu. Kıbrıs Türk Ticaret Odası 7 Nisan 2023 tarihinde İstanbul’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Plaza’da gerçekleştirilen Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulunda gözlemci üyeliğe kabul edilmişti.

Genel Kurul toplantılarında Oda Başkanı Turgay Deniz’e KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Oda Genel Sekreteri Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve KKTC Bakü Temsilciliği 3. Sekreteri Görkem Reis eşlik etti.

Genel Kurulun ardından Azerbaycan Ekonomi Bakanlığını ziyaret eden Deniz, burada Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği heyeti ile birlikte Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü. Görüşmede Türk dünyası arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.