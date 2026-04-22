Bir dizi temasta bulunmak üzere adaya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından sorumlu yardımcısı Jean Pierre Lacroix’in dün sabah erken saatlerde Pile’deki Çayhan Düzünü ziyaret etti, ardından da liderlerle ayrı ayrı görüştü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da dün Lacroix'i kabul etti.

Lacroix, Erhürman ile görüşmeden sonra açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Ekselansları Sn. Erhürman ile çok verimli ve faydalı bir görüşme gerçekleştirdim ve kendisine ayırdığı zaman için teşekkür ediyorum.

Kıbrıs Türk tarafıyla düzenli temasın, UNFICYP’in görevini yerine getirmesine yardımcı olmak açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bu çok kritik bir görevdir. UNFICYP’in rolü, Ara Bölge’de sükûnetin korunmasını sağlamak, herhangi bir olayın meydana gelmesini önlemek ve olaylar meydana geldiğinde tarafların gerilimi düşürmesi için çalışmaktır. Bu kritik önemdedir çünkü sükûnetin korunması, taraflar arasında devam eden siyasi sürecin – Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in güçlü desteği ve kararlılığıyla yürütülen görüşmelerin – devam edebilmesini sağlar.

Bu nedenle, görüş alışverişinde bulunma ve değerlendirmeleri paylaşma fırsatına büyük değer verdiğimi ve Kıbrıs Türk tarafıyla bu çok verimli temasın

devam etmesini önemsediğimi ifade etmek isterim"