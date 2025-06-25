KTSYD’den yapılan açıklamaya göre, Dernek Yönetim Kurulu tarafından geleneksel olarak düzenlenen spor alanında Yılın Başarılıları Ödül Töreni’ne Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri, bürokratlar, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği yetkilileri katıldı.

KTSYD Yönetim Kurulu üyeleri Serkan Soyalan ve Ebru Akgür Pehlivan’ın sunuculuğunu yaptığı gecede açılış konuşmasını KTSYD Başkanı Necati Özsoy yaptı.

- Özsoy: “KTSYD olarak amacımız, başarıyı teşvik etmek, spora katkı sunmaktır”

KTSYD Başkanı Özsoy, konuşmasında, ülke sporuna emek verenlerin, gurur kaynağı olanların, sporda iz bırakanların ve spor basınına yeni kazandırılan yazarların ödüllendirileceğini kaydederek, sporun, disiplin, azim ve fedakârlık gerektiren bir yolculuk olduğunu vurguladı.

Özsoy, “KTSYD olarak amacımız, başarıyı teşvik etmek, spora katkı sunmaktır. Bu anlamlı gecede ödül alan herkesi gönülden tebrik ediyor, katkı sağlayan, gecemize katılan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Özsoy’dan sonra sırasıyla Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da birer konuşma yaparak, gecede ödül alanları kutladı ve geceyi düzenleyen KTSYD’ye teşekkür etti.

- Özdenefe: “Spor sadece başarı değil, aynı zamanda bir vefa ve değerler bütünüdür”

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de törende yaptığı konuşmada, elde edilen başarıların yalnızca bireysel değil, aynı zamanda ülke adına da büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Özdenefe, konuşmasında özellikle “Şampiyon Melekler” anısına verilen ödüllere değinerek “Bu ödüller bizlere sporun sadece başarı değil, aynı zamanda vefa ve değerler bütünü olduğunu hatırlatmaktadır. Onları bir kez daha rahmetle anıyor, bu anlamlı ödülleri hayata geçiren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Gençlerin sporla iç içe bir yaşam sürmesinin önemine de dikkat çeken Özdenefe, ülke sporunun gelişimi adına üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

- Ödüller

Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü'nü kazanan Mazhar Ikbal Choudhry’ye, ödülü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan tarafından verildi.

Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü'nü kazanan, Avrupa Bilardo Şampiyonu Alara Ghaffari’ye ödülü Başbakan Ünal Üstel ile Mete Adanır’ın kardeşi Eralp Adanır tarafından verildi.

Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülünü alan Teknik Direktör Hasan Topaloğlu’na ödülü Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe tarafından verildi.

Sulhi Garan Yılın Hakemi ödülünü üçüncü kez almaya hak kazanan Kerem Eran’a ödülü ise Gönyeli Alayköy Belediyesi İdare Amiri Savaş Tilki tarafından verildi.

- Şampiyon Melekler Özel Ödülleri

KTSYD yönetimi tarafından üçüncü kez verilen “Şampiyon Melekler Özel Ödülü”, bu yıl iki okula verildi.

Dikmen İlkokulu Artistik Jimnastik Erkek Takımı’na ödülünü, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve Milletvekili Alişan Şan verdi. Esin Leman Artistik Jimnastik Kız Takımı’na ise ödülü, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve Milletvekili Ürün Solyalı tarafından verildi.

Şampiyon Melekler Özel Ödülleri’nde bireysel olarak ise jimnastikçi Nida Toko, atletler Kazım Rüstem Gül ve Ecem Çelik’e ödüllerini, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya verdi. Atlet Erdinç İnçay’ın ödülünü ise Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve CTP Milletvekili Sami Özuslu verdi.

KTSYD Omaç Başat Basın Teşvik Ödülü İbrahim Özsoy ile Baran Ünalmış’a verildi. İbrahim Özsoy’a ödülünü Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı verirken, Baran Ünalmış’a ise ödülünü Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu verdi.

- Zeka Özteknik Özel Ödülleri

Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde geleneksel olarak Zeka Özteknik adına verilen özel ödüllerin sahipleri farklı branşlarda spora hizmet eden ancak erken vefat eden spor insanlarının ailelerine verildi.

Şampiyon rallici Ömer Yıldız’ın ailesine ödülünü Zeka Özteknik’in babası Erdinç Özteknik ile Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü, hentbolcu ve hentbol hakemi Tolga Bahattin Kınacı’nın ailesine ödülünü Erdinç Özteknik ile Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı, teknik direktör Tamer Zeden’in ailesine ise ödülünü Erdinç Özteknik ile Türkiye Cumhuriyeti Gençlik Spor Bakanlığı KKTC koordinatörü Osman Demirbaş verdi.