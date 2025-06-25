Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTTB Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda gerçekleşecek sempozyum, 27 Haziran Cuma günü saat 15.00’te, 28 Haziran Cumartesi günü ise saat 10.00’da başlayacak.

Sempozyuma çevreyle ilgilenen herkesin davetli olduğu, katılımın ücretsiz ve ön kayıt gerekmediği, ayrıca katılımcılara sertifika verileceği belirtilirken, etkinlikte Türkiye ve KKTC’den çok sayıda akademisyen, bilim insanı ve çevre aktivistinin bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı vurgulandı.

Sempozyum kapsamında Türkiye’den Doğa Bilimci, Biyolog ve doğaperest Prof. Dr. Ali Demirsoy “Küresel İklim Krizi”, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa ile Tıbbi Jeoloji Uzmanı Dr. Eşref Atabey “Lefke CMC Bakır Madeni, Çevre ve İnsan Sağlığı”, KKTC’den Dr. Gülizar Eroğlu ise “Atatürk ve Çevre” başlıklı konferanslarda sunum gerçekleştirecek.

Sempozyum çerçevesinde düzenlenecek panellerde, “Kentleşme ve Çevre”, “Gıda Üretimi, Beslenme ve Çevre”, “Çevre Kirliliği Kaynakları ile Mücadele”, “Çevre Sorunları, İnsan ve Toplum Etkileşmesi”, “Çevre Sorunları ve Ülkemizdeki Örnek Projeler” ile “Doğal Yaşam ve Çevresel Etkileşim” olmak üzere toplam altı ana başlık ele alınacak.

Yapılan açıklamada, panellerde sunum yapacak konuşmacılar ise şöyle sıralandı:

"Yeşil Barış Hareketi’nden Feriha Tel, Mimarlar Odası’ndan Mustafa Dinsev, Gıda Mühendisleri Odası’ndan Beste Oymen, Çevre Mühendisleri Odası’ndan Cemaliye Özverel, Peyzaj Mimarları Odası’ndan Gülizar Eroğlu, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Erkut Uluçam, Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden Beran Erkmen Küfi, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nden Hatice Jenkins, Orman Mühendisleri Odası’ndan Ahmet İyigün, Biyologlar Derneği’nden (Bio-Der) Sedef Kutlu, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği’nden Dürüm Emin, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu’ndan Asuman Korukoğlu, Şehir Plancıları Odası’ndan Berkay Ramiz, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Gazimağusa Belediyesi adına Pelin Üretici, Naciye Doratlı ve Müge Rıza, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Nupelda Karabuğday, Yerbilim Mühendisleri Odası’ndan Şifa Doğan, Meteoroloji Mühendisleri Odası’ndan Mustafa Altunç, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Gözde Oğuz, Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’ndan Ali Malek, Çevre Koruma Vakfı’ndan Nazım Kaşot, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Burak Ali Çiçek, UNDP Sivrisinek Gözetimi Projesi kapsamında Yeşim Örek Gümüşdağ ve Ceyda Ergil ile İme Akanyeti Hançerli."







