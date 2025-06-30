Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Ünal Üstel, Londra’da, KKTC Başbakanlık İngiltere Genç Diaspora Koordinasyon Kurulu kurulacağı müjdesi verdi.

Bu kurul sayesinde İngiltere’de yaşayan gençlerin artık KKTC kurumlarıyla doğrudan iletişim kurabileceğini ve devlete seslerini daha güçlü duyurabileceklerini söyleyen Başbakan Üstel, İngiltere’den KKTC’ye kesin dönüş yapmak isteyen gençler için de “Yuvaya Dönüş Paketi”ni devreye sokacaklarını söyledi.

Londra’da 8. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılarak konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, ülkeye geri dönmek isteyen vatandaşlar için bir takım çalışmalar yapıldığını, vergisel kolaylıklar ve diğer teşviklerle geri dönüşü kolaylaştıracaklarını kaydetti.

Üstel “Tanınma yolculuğumuz fiilen başlamıştır ve artık hiçbir güç bu yürüyüşü durduramaz. Kıbrıs Türk halkı sahipsiz değildir. Kardeşlerim, elbette bu yürüyüşümüzden rahatsız olanlar da var. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bu süreçten duyduğu panikle, Kuzey Kıbrıs Türk halkına yönelik organize bir ekonomik sabotaj kampanyasına girişmiştir. Özellikle inşaat sektörünü hedef alan ve mülkiyet bahanesiyle insanımıza hukuk dışı baskılar kuran bu girişimler, resmen ekonomik terör boyutuna ulaşmıştır. Ama bilinmelidir ki; ne ekonomik tuzaklar, ne hukuki kumpaslar, ne de dış kaynaklı baskılar bizi yolumuzdan döndüremez.” dedi.

Bugün dünyanın dört bir yanında yaşayan on binlerce Kıbrıslı Türkün, kimliğini ve aidiyet duygusunu gururla taşıyarak; yaşadıkları ülkelerde barışçıl, üretken ve saygın bireyler olarak gururları olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, özellikle İngiltere gibi küresel öneme sahip bir ülkede yaşamlarını sürdüren vatandaşların

KKTC’nin tanınırlığını artırmak adına güçlü bir diaspora olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, KKTC Başbakanlık İngiltere Genç Diaspora Koordinasyon Kurulu kurulacağını belirterek,

Bu kurul sayesinde İngiltere’de yaşayan gençlerin artık KKTC kurumlarıyla doğrudan iletişim kurabileceğini ve seslerini devlete daha güçlü şekilde duyurabileceklerini söyledi.

İngiltere’den KKTC’ye kesin dönüş yapmak isteyen gençler için de “Yuvaya Dönüş Paketi”ni devreye sokacakları müjdesini veren Başbakan Üstel, vergisel kolaylıklar ve diğer teşviklerle geri dönüşü kolaylaştıracaklarını kaydetti.

Yurt dışında yaşayan gençleri kamu diplomasisinin aktif aktörleri haline getireceklerini ifade eden Başbakan Üstel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“KKTC’nin dijital platformlardaki sesi olacak özel iletişim ağlarını çok yakında kuruyoruz. 4. nesil gençlerimizin ülkelerine ve kültürlerine aidiyet duygusunu pekiştirecek kültürel programları başlatıyoruz. İngiltere’deki gençlerimize sosyal konut edinme hakkı tanınmasının önünü açacak çalışmaları tamamlıyoruz. E-Devlet hizmetlerinde büyük kolaylıklar getiriyor, sizi bürokratik zorluklardan kurtarıyoruz. Askerlikle ilgili kolaylaştırıcı adımlar için yasal çalışmaları başlattık.”

Cumhuriyet Meclisine sundukları yeni Askerlik Yasa Önerisi ile; yurt dışında yaşayan çift uyruklu gençlere bedelli askerlik hakkını tanımayı hedeflediklerini belirten Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkeden ülkeye değişen uygulamaları sona erdirecek ve tüm yurttaşlarımıza bedelli konusunda eşit imkan sağlayacağız. Yeni yasayla 90 gün olan ülkedeki kalış süresini 120 güne yükselteceğiz. Bedelli askerlik ücretlerinde indirime gideceğiz. Asgari ücrete bağlı oranları düşüreceğiz. Tıpta uzmanlık veya doktora eğitimi alan gençlerimizin durumunu netleştireceğiz, yasal belirsizlikleri ortadan kaldıracağız. Yoklama kaçağı veya bakaya durumundaki gençlerimize af getireceğiz; belirli şartları yerine getirmeleri halinde yeniden askerlik sistemine dahil olmalarına fırsat tanıyacağız. Ayrıca, önceki yıllarda süresi içinde bedelli hakkını kullanamayanlar için bir defaya mahsus istisnai başvuru hakkı tanıyacağız. İnanıyorum ki bu yasa en kısa zamanda hayata geçecek ve gençlerimiz için, fırsat eşitliği sağlanacaktır. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, biliniz ki bu devlet sizin devletinizdir. Bu bayrak sizin bayrağınızdır ve biz, bu bayrağı sizlerle birlikte daha da yükseklere taşıyacağız. Devletimizin kapıları da, kalbimizin kapıları da her zaman sizlere açıktır, açık olacaktır.”