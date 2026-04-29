Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan girişimleri asla kabul etmeyeceklerini vurguladı; bölgede atılacak her adımda Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının dikkate alınmak zorunda olduğunu kaydetti.

Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in, Fransa ile Güney Kıbrıs’ta Fransız askeri varlığını öngören savunma anlaşması yapacaklarına yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Üstel, Hristodulidis’in ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in açıklamalarının Rum Yönetimi’nin ve Avrupa Birliği’nin rasyonel ve akılcı politikalardan tamamen uzaklaştığını gösterdiğini kaydetti.

“GKRY’nin adada yeni askeri dengeler inşa etme çabaları hem yanlıştır hem de adanın güvenliğini riske atan adımlardır.” diyen Üstel, Fransa ile yapılması planlanan anlaşmanın her ne kadar “insani amaçlar” söylemiyle sunulmaya çalışılsa da bunun Güney Kıbrıs’ın silahlanma politikalarının ve bölgesel stratejik hesaplarının yeni bir parçası olduğunu söyledi.

Üstel, Kıbrıs adasının Rum Yönetimi’nin akıl dışı politikaları nedeniyle uluslararası askeri güçlerin oyun sahasına dönüştürüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

“Unutulmamalıdır ki; adamız geçmişte de Rum ve Yunan tarafının Kıbrıs’ı Helenleştirme saplantısı ve attıkları yanlış adımlar nedeniyle dış müdahalelere ve çatışmalara maruz bırakılmış, bunun bedellerini ağır şekilde ödemiştir. Biz, aynı hataların yeniden tekrarlanmasına izin verilmesini asla doğru bulmuyoruz.

Diğer yandan, Rum tarafının son dönemlerde Avrupa Birliği üyeliğini siyasi bir araç haline getirerek Kıbrıs Türk halkını yok sayan girişimlerini de ibretle izliyoruz. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in açıklamaları, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusunda tarafsızlığını tamamen yitirdiğini bir kez daha ortaya koymaktadır.”

2004 yılında Annan Planı referandumunda çözüme “hayır” diyen Rum tarafını Avrupa Birliği’ne tam üye yapan anlayışın Kıbrıs Türk halkına verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğini anımsatan Üstel, bugün de aynı anlayışın Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü haklarını görmezden geldiğini söyledi.

Üstel, bu yaklaşımın adadaki iki ayrı halk ve iki ayrı devletin varlığını yok sayan, gerçekleri ısrarla reddeden anlayışın tezahürü olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz’de gerçek istikrarın, Kıbrıs Türk halkını dışlayan değil, iki tarafın haklarına saygı gösteren adil politikalarla mümkün olacağını belirten Üstel, enerji projeleri dahil bölgede atılacak her adımda Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının dikkate alınmak zorunda olduğunu kaydetti.

Üstel, "Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum içerisinde, halkımızın haklarını, güvenliğini ve devletimizin egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı, dayatmalara ve oldubittilere hiçbir zaman boyun eğmeyecektir.” ifadelerini kullandı.