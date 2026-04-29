Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Fransa, sömürgeci geçmişiyle Kıbrıs Türk halkını yok sayamaz” dedi.

Öztürkler, bir kabulü sırasında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Fransa’ya ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepki gösteren Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirilen tatbikatlar ve imzalanması planlanan anlaşmaların Kıbrıs Türk halkını asla yıldırmayacağını vurguladı.

Öztürkler, “Macron bilsin ki, bu adada dengeyi Fransız askerleri değil, Anavatan Türkiye’nin varlığı belirler. Sömürgeci geçmişinizin gölgesinde yeni oyunlar kurmaya kalkmayın. Kıbrıs Türk halkının yanında Anavatan Türkiye vardır ve hiçbir tatbikat bu gerçeği değiştiremez” dedi.

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, Fransa ile yaptığı askeri tatbikatı dikkatle izlediklerini belirten Öztürkler, bu tatbikatın adadaki barış ve istikrar söylemleriyle bağdaşmadığını, aksine bölgedeki gerginliği artırdığını söyledi.

Macron’un, Rum lider Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından SOFA Anlaşmasının haziran ayında imzalanacağını açıkladığına da değinen Öztürkler, bunun adada yeni bir askeri yapılanmanın habercisi olduğunu ifade etti. Bu anlaşmanın, Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan bir yaklaşımın ürünü olduğunu kaydeden Öztürkler, bu tür girişimlere karşı sessiz kalmayacaklarının altını çizdi.

Rum Yönetimi’nin, Yunanistan yerine İsrail’den tank almayı planlamasını da aynı zihniyetin devamı olarak değerlendiren Öztürkler, silahlanma yarışına giren bir yönetimin barıştan söz etmesinin inandırıcı olmadığını söyledi.

Bu adımların halkların güvenliğine değil, siyasi hesaplara hizmet ettiğini dile getiren Öztürkler, KKTC’nin tartışmaya kapalı bir gerçek olduğunu vurguladı. Öztürkler, “KKTC, Türk toprağıdır. Bu hakikat, halkımızın iradesiyle, tarihimizle ve kimliğimizle güçlenmiş bir gerçekliktir. Hiçbir siyasi manevra bu gerçeği gölgeleyemez” dedi.

Avrupa Birliği’nin, güneyde zirve düzenlemesine de değinen Öztürkler, kuzeyi yok saymalarının büyük bir çelişki olduğunu ifade etti. “Adayı birleştirmek” söylemi dile getirilirken, KKTC temsilcileriyle görüşülmemesinin samimiyetsizliğin en açık göstergesi olduğunu belirten Öztürkler, iki devlet politikasının devam ettiğini söyledi.