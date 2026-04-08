Kıbrıs Türk Armatörler Derneği, genel grevin denizcilik sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek taraflara “sulh” çağrısında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, “6 Nisan’da KKTC genelinde başlayan, halihazırda devam eden ve sona ereceği tarih belirsiz olan genel grev nedeniyle denizcilik sektörü oldukça zor günler yaşamaktadır” denildi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Denizcilik sektörünü korumak amacıyla daha önce tanınan indirimlerin son dönemde kaldırılmasıyla birlikte sektör zor bir sürece girmiştir. Qrtadoğu'da meydana gelen savaş nedeniyle yakıt fiyatlarının iki katından fazla artması ve buna bağlı olarak iş hacminin azalması, mevcut durumu daha da kötüleştirmiştir. Uygulanan genel grev ise sektörün neredeyse tamamen durmasına neden olmuştur.

Bu vesileyle, Kıbrıs Türk Armatörler Derneği olarak tarafları sağduyuya davet ediyor; sektör paydaşları olarak yaşamımızı idame ettirebilmek adına "sulh" çağrımızı dile getiriyoruz”.