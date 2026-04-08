Bakanlar Kurulu, Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası uyarınca, Gümrük ve Rüsümat Dairesinin vermiş olduğu hizmetlerin durması düzen bozucu niteliği olduğu nedeniyle, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) ve/veya diğer tüm sendikaların Gümrük ve Rüsümat Dairesinin Şube Amirliklerinde başlattıkları grevin 60 gün süre ile ertelenmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, yine aynı yasanın verdiği yetkiye dayanarak, ulusal güvenlik ve kamu güvenliğini bozucu nitelikte olması ve elzem hizmet olan Limanlar Dairesi Müdürlüğü ve bağlı tüm birimlerinde başlatılan ve halen devam etmekte olan grevlerin Gazimağusa ve Girne Liman hizmetlerindeki düzeni bozucu niteliği olduğu nedeniyle, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-iş) ve diğer tüm sendikaların ve Gazimağusa ve Girne Limanlarındaki tüm birimlerin başlattıkları ve halen devam etmekte olan grevlerin 60 gün süre ile ertelenmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulu’nun her iki kararı da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.