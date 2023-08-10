Polisin düğünü muhteşemdi

Niyazi ErgülenGüzelyurt bölgesinin sevilen ailelerinden olan Süzgen ve Güneş ailelerinin çocukları geçtiğimiz Cuma akşamı Güzelyurt Belediyesi düğün salonunda yağılan düğün töreniyle evliler kervanına katıldılar.Güzelyurt Polis Müdürlüğü'nde görev yapan İpek Süzgen ve uzman er Arif Güneş muhteşem bir düğünle dünya evine girdiler. İpek - Arif çifti evlerine girmeden balayına çıktılar. Halkın Sesi ailesi olarak bizde genç çftimişze ömür mutluluklar dileriz.